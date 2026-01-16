Житель Спасского района, желая отомстить, разбил не тот автомобиль

Житель Спасского района повредил чужую машину, думая, что она принадлежит обидчику, но просчитался.

В августе прошлого года они выпивали вместе. В процессе общения собеседники поругались, и один ударил другого кулаком по лицу.

Оскорбленный мужчина решил отыграться на автомобиле ZAZ Chance. Он был уверен, что это машина обидчика. Злоумышленник разбил лобовое и все боковые стекла, повредил передние крыло, дверь и стойку.

Однако признать себя отмщенным мужчина не мог: вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку - дальнему родственнику обидчика. Владелец обратился в суд с требованием возместить ущерб, оцененный в 47 900 рублей.

Ответчик объяснил ситуацию и заявил, что во всем виноват ударивший его знакомый, он-то и должен нести ответственность.

Тем не менее иск был удовлетворен, сообщили в Спасском районном суде.