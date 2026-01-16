Житель Спасского района, желая отомстить, разбил не тот автомобиль

Житель Спасского района, желая отомстить, разбил не тот автомобиль
Житель Спасского района повредил чужую машину, думая, что она принадлежит обидчику, но просчитался.

В августе прошлого года они выпивали вместе. В процессе общения собеседники поругались, и один ударил другого кулаком по лицу.

Оскорбленный мужчина решил отыграться на автомобиле ZAZ Chance. Он был уверен, что это машина обидчика. Злоумышленник разбил лобовое и все боковые стекла, повредил передние крыло, дверь и стойку.

Однако признать себя отмщенным мужчина не мог: вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку - дальнему родственнику обидчика. Владелец обратился в суд с требованием возместить ущерб, оцененный в 47 900 рублей.

Ответчик объяснил ситуацию и заявил, что во всем виноват ударивший его знакомый, он-то и должен нести ответственность.

Тем не менее иск был удовлетворен, сообщили в Спасском районном суде.

