Росгвардейцы задержали любителя дебоширить в торговых центрах
В Первомайском районе Пензы задержали 48-летнего любителя нарушать порядок в торговых центрах.

Нетрезвый мужчина отказывался покидать помещение, использовал нецензурную лексику и провоцировал конфликт. Охрана была вынуждена нажать кнопку тревожной сигнализации для вызова росгвардейцев.

«Как выяснилось, задержанный ранее уже неоднократно появлялся в торговых центрах города в состоянии опьянения и нарушал общественный порядок, в связи с чем в отношении него принимались меры административного воздействия», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Нарушитель был задержан и отправлен в отделение полиции.

Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

