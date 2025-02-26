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Из жизни

Кузнечанин ушел на СВО из-за многомиллионного долга сыну

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38-летний житель Кузнецкого района решил отправиться на СВО, чтобы закрыть долг перед 9-летним сыном. Он не платил алименты, сумма достигла почти 4 миллионов рублей.

Отец вел беспечный образ жизни и совсем забыл, что обязан содержать несовершеннолетнего ребенка. За это мужчина неоднократно попадал под административный арест.

Когда долг стал внушительным, кузнечанин заключил контракт с Министерством обороны РФ о службе в зоне спецоперации.

«Через некоторое время он полностью пересмотрел свое отношение к своим родительским обязанностям и стал примерным отцом для своего ребенка», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Такой способ решения проблем в регионе не редкость. К примеру, житель Белинского района, побывав в зоне СВО, рассчитался с долгом по алиментам. Он прослужил 9 месяцев, получил ранение и вернулся домой на реабилитацию.

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