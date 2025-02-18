Мусор и надписи: вандалы не оставляют без внимания укрытия в Пензе

18.02.2025 | 18:29

Порядок в модульных укрытиях требуется наводить ежедневно, сообщили в МБУ «Пензавтодор» во вторник, 18 февраля.

«Каждое утро мы заходим и смотрим, в каком состоянии находится укрытие. Выметаем оставленный прохожими мусор, по мере возможности закрашиваем надписи», - уточнила мастер Ленинского участка Елена Барановская.

Все 5 модульных укрытий в Пензе были установлены по решению оперативного штаба в сентябре 2024 года: на Юбилейной площади, у «Ростка» на набережной, в районе Фонтанной площади, в парке Белинского (у входа с улицы Карла Маркса) и около остановки «Центральный рынок».

«Укрытия предназначены для защиты людей в случае применения беспилотных летательных аппаратов. Использование данных конструкций в других целях не предусмотрено», - напомнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Пензе в случае ухудшения обстановки могут установить более 400 подобных конструкций. В случае опасности каждая способна принять 10 человек.