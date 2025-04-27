28 апреля в Пензенской области будет холодно и ветрено

27.04.2025 | 15:19

В понедельник, 28 апреля, в Пензенской области, по прогнозам Приволжского УГМС, будет холодная и ветреная погода.

Ночью синоптики пообещали заморозки до -5 градусов. Местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем.

Утром будет пасмурно, ожидаются осадки. Термометр покажет около +1.

Днем холод принесет северо-западный ветер, порывы которого достигнут 7-12 м/с, а местами 15-20 м/с. В некоторых районах региона прогнозируются осадки. Столбик термометра поднимется до +4…+9 градусов.

Согласно народным приметам, если 28 апреля звезды спрячутся за облаками, то ближайшие дни окажутся ненастными.