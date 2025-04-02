Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 3 апреля

02.04.2025 | 22:00

В четверг, 3 апреля, в Пензенской области будет облачная, но теплая погода, сообщили синоптики Приволжского УГМС.

Ночью температура опустится до +1…+6 градусов, местами пройдут небольшие дожди. Утро выдастся облачным с прояснениями, термометр покажет около +3.

Днем небо тоже будет затянуто облаками, но временами станет проглядывать солнце. Осадков не прогнозируется. Порывы северо-западного ветра достигнут 8-13 м/с. Воздух прогреется до +10…+15 градусов.

Ранее синоптики рассказали, что в начале апреля Пензенская область окажется под влиянием южного циклона. Он принесет дожди и грозы, температура воздуха повысится.

Однако на стыке первой и второй декад месяца ожидается похолодание, которое задержится надолго.