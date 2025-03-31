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Общество

В апреле пензенцам пообещали затяжную волну похолодания

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В Пензенской области в апреле температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Во второй весенний месяц прогнозируется две волны похолодания, предупредили синоптики центра погоды «Фобос».

Начало месяца порадует высокими температурами, 1-го числа и вовсе ожидается рекордный показатель - до +19 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +10…+15, ночью столбик термометра станет опускаться до +1…+5.

На стыке первой и второй декад апреля синоптики пообещали первое арктическое вторжение. Прогнозируются осадки и похолодание до +2…+5. Период низких температур будет затяжным.

После 16-го числа температура повысится: днем до +16, ночью до +8. В регион придут дожди. В конце месяца в Пензенскую область может прорваться вторая волна похолодания.

«Вообще апрель в России редко проходит без арктических вторжений. Так будет и в этом году», - отметили в центре погоды.

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