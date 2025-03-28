В Лунинском районе бизнесмен просчитался, скрываясь от приставов

28.03.2025 | 21:18

В Лунинском районе банковский счет предпринимателя помог приставам его найти. Мужчина не платил налоги, а семья тщательно скрывала местонахождение родственника.

Сумма долга превысила 300 000 рублей. Приставы выяснили, что на неплательщика зарегистрировано ИП и сам он планирует заниматься коммерческой деятельностью.

«Эта информация послужила дополнительным фактором для взыскания долга. Не теряя времени, судебный пристав-исполнитель отправил запрос в налоговую службу об открытии новых банковских счетов должника», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Оказалось, предприниматель недавно завел расчетный счет. В скором времени приставы списали с него всю сумму долга вместе с исполнительским сбором.

Ранее житель Пензенского района отправился в зону СВО после разговора с приставом. Тот подробно объяснил сельчанину, чем грозит уклонение от исполнения обязательств.