В Лунинском районе бизнесмен просчитался, скрываясь от приставов

В Лунинском районе банковский счет предпринимателя помог приставам его найти. Мужчина не платил налоги, а семья тщательно скрывала местонахождение родственника.
Сумма долга превысила 300 000 рублей. Приставы выяснили, что на неплательщика зарегистрировано ИП и сам он планирует заниматься коммерческой деятельностью.
«Эта информация послужила дополнительным фактором для взыскания долга. Не теряя времени, судебный пристав-исполнитель отправил запрос в налоговую службу об открытии новых банковских счетов должника», - рассказали в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.
Оказалось, предприниматель недавно завел расчетный счет. В скором времени приставы списали с него всю сумму долга вместе с исполнительским сбором.
Ранее житель Пензенского района отправился в зону СВО после разговора с приставом. Тот подробно объяснил сельчанину, чем грозит уклонение от исполнения обязательств.
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