За нападение собаки на ребенка заплатит администрация Заречного

В Заречном суд взыскал с администрации компенсацию морального вреда ребенку, ставшему жертвой нападения бродячей собаки.

13 декабря 2024 года возле здания городской поликлиники на 10-летнюю школьницу набросились несколько псов, один укусил ее. Ребенку оказали помощь. Медики диагностировали укушенную рану левой голени.

Мать девочки обратилась в прокуратуру. Проверка показала, что работа по отлову, транспортировке, содержанию животных без владельцев проводилась ненадлежащим образом.

Также надзорное ведомство направило в суд иск в интересах ребенка о взыскании с администрации Заречного компенсации морального вреда в размере 30 тыс. рублей.

Требование было удовлетворено. Администрация закрытого города приняла меры к устранению нарушений.

«Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

