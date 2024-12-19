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Происшествия

В пользу укушенной собакой девочки в Заречном хотят взыскать компенсацию

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В Заречном прокуратура также проводит проверку по факту нападения собак на 10-летнюю девочку. Ее организовали по обращению матери ребенка и публикациям в СМИ.

ЧП случилось вечером 13 декабря около поликлиники. На школьницу напали несколько псов, один укусил ее. Девочке оказали помощь, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Надзорное ведомство даст оценку полноте реализации органами местного самоуправления полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных, в том числе достаточности выделенных на эти цели средств, законности проведения конкурентных процедур, а также надлежащему выполнению индивидуальным предпринимателем условий контракта», - пояснили в прокуратуре Пензенской области.

Рассмотрят вопрос о взыскании с муниципалитета в пользу ребенка компенсации морального вреда.

Проверку проводит и следственный комитет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

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