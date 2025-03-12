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Из жизни

В Пензе пенсионеры и инвалиды штурмуют лестницу в поликлинику

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Пациентам пензенской поликлиники № 11 тяжело подниматься и спускаться по крутой многоступенчатой лестнице, ведущей к входу в учреждение.

«Каждый раз я боюсь оступиться и покатиться с высоты. Гранитные ступеньки разбиты, между плитами трещины, зимой очень легко поскользнуться. Старики преодолевают это препятствие из последних сил, можно сказать, берут штурмом. А недавно в коридоре я увидела парня с одной ногой, который передвигался на костылях, видимо, это участник СВО. Каково ему прыгать по этим ступенькам?» - поделилась с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» горожанка Наталья, приписанная к лечебному заведению.

Аналогичная жалоба появилась в группе губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Люди, сильно рискуя жизнью, спускаются и поднимаются по этой опасной лестнице, на которой в любой момент могут сломать себе шею. Пожилые и больные люди с трудом преодолевают ее. Многие падают! Для инвалидов вообще эта преграда непреодолима. Мало того, со стен поликлиники и с ее карнизов на людей падает штукатурка и кирпичи, здание разрушается!» - написал пензенец Владимир.

Ответ на претензии дали в ГБУЗ «Городская поликлиника», сопроводив его фотографией.

В Пензе пенсионеры и инвалиды штурмуют лестницу в поликлинику

«Здание поликлиники № 11 и входная группа на данный момент в удовлетворительном состоянии. Лестница, ведущая к входу в поликлинику, для удобства посетителей оборудована поручнями, которые обеспечивают безопасный подъем и спуск», - говорится в нем.

В ведомстве напомнили, что ремонт поликлиник возможен только при наличии свободных средств. В 2024 году в этом учреждении частично отремонтировали крышу, привели в порядок кабинеты приема врача и функциональной диагностики.

Кроме того, было отремонтировано помещение регистратуры: взамен старых деревянных перегородок поставили пластиковые и отделили зону хранения медицинских карт.

В этом году в здании запланирован ремонт цоколя. Кроме того, лечебное учреждение включено в проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2026-2030 годы.

Фото № 1 - Владимир Ремизов, фото № 2 - ГБУЗ «Городская поликлиника».

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