Поликлиника № 11 на ул. Калинина станет выглядеть лучше

07.08.2024 | 11:15

У пензенской поликлиники № 11, которая располагается на ул. Калинина, 1а, планируют отремонтировать фасад. Также приведут в порядок три кабинета, сообщили в областном минздраве в среду, 7 августа.

«Уже отремонтировано помещение регистратуры. Теперь она стала более просторная, светлая, с комфортной зоной ожидания во избежание скученности», - рассказал заведующий поликлиникой Денис Карпухин.

В регистратуре взамен старых деревянных перегородок поставили пластиковые и отделили зону для хранения медицинских карт.

Прием пациентов во время текущего ремонта не прекращается.

«Состояние зданий городских поликлиник, увы, не соответствует современным требованиям. Большая часть из них либо построена в середине прошлого века, либо находится в приспособленных помещениях жилых домов. Поэтому во многих поликлиниках требуется капитальный ремонт.

Понимая важность данного вопроса, администрация городской поликлиники проводит ремонты своих структурных подразделений по мере изыскания средств в рамках текущего финансирования учреждения», - пояснили в минздраве.