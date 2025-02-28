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Из жизни

Пензенцу заплатят за сломанную на скользком тротуаре ногу

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Житель Пензы подал иск, в котором просил взыскать с городского управления ЖКХ в его пользу материальный ущерб, компенсацию морального вреда и судебные расходы.

15 февраля 2024 года в 20:50 мужчина шел по улице Бакунина, поскользнулся на обледенелом тротуаре, упал и повредил левую ногу. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, где врачи диагностировали пациенту закрытый перелом голени со смещением отломков.

Суд установил, что управление ЖКХ отвечает за состояние дорог, но не содержало тротуар в надлежащем состоянии. Мужчина пострадал именно по этой причине.

С итоге с управления в пользу горожанина взыскали компенсацию материального ущерба - 16 026 рублей и морального вреда - 300 000 рублей, расходы по оплате справки о погодных условиях - 8 556 рублей и по оплате судебной экспертизы - 20 000 рублей.

«Решение не вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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