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Из жизни

Эксперт рассказал, сколько на самом деле нужно порошка на 1 стирку

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Нормы порошка для стирки в машине-автомате, указанные на упаковках, не всегда соответствуют потребности. А объем мерных ложек, которые прилагаются к некоторым сортам товара, на самом деле превышает необходимый.

Если следовать инструкциям, то покупать средства для стирки придется очень часто, особенно семьям, где есть маленькие дети или кто-то занимается спортом. А производителю это выгодно, так как приводит к дополнительным продажам.

Если же сыпать порошок по принципу «чем больше, тем лучше», то есть риск превысить норму, тогда часть его останется в лотке и затвердеет.

Мастера по ремонту стиральных машин рекомендуют другие пропорции, ведь зачастую с вещей необходимо просто смыть пыль и пот, интенсивное очищение им вовсе не нужно.

Для приведения в порядок вещей без серьезных загрязнений, например футболок, эксперты рекомендуют пропорцию из расчета 1 столовая ложка (без горки) на 1 кг сухого белья. То есть на 2,5-3 кг достаточно 2,5-3 столовых ложек.

Чтобы отстирать пятна, требуется интенсивная стирка с расчетом 2 столовые ложки порошка на 1 кг вещей.

Если в барабане будет 5-6 кг белья, потребуется 5 столовых ложек.

Эксперты отмечают, что жесткая вода требует большего количества средства, чем мягкая. Поэтому они советуют использовать кондиционеры и гели для смягчения. Но употреблять их нужно тоже с умеренностью, чтобы они не накапливались в машине.

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Источник — фото pixabay.com
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