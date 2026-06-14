В сквере Л. Б. Ермина в центре Пензы сняли тротуарную плитку

В сквере Л. Б. Ермина в центре Пензы (на улице Володарского, напротив Дома Мейерхольда) сняли тротуарную плитку. На фото от 13 июня, имеющихся в распоряжении PenzaInform.ru, видно только песчаное основание.

На подпорной стенке частично сколота облицовка.

По всей вероятности, в сквере снова запланировано обновление. Об этом говорят паллеты с бордюрным камнем.

Облик сквера менялся уже не раз. В августе прошлого года здесь появилась клумба, заменившая демонтированный месяцем ранее фонтан.

Гидротехническое сооружение возвели еще в 2005-м. Поначалу его судьба оказалась под вопросом: выяснилось, что участком владеет частное лицо. Состоявший тогда в должности мэра Роман Чернов пригрозил иском в вышестоящий суд. Конфликт уладили, но струи били недолго.

Новое включение состоялось 12 июня 2016-го, потом был запуск в 2019-м. Затем сооружение опять стало резервуаром для дождевой воды.

В марте 2023 года решили составить смету на ремонт, однако продолжения тема не получила. В итоге фонтан снесли.