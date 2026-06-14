Диетолог предупредила о вреде ледяных напитков в жару

Из жизни

Диетолог предупредила о вреде ледяных напитков в жару
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Летнюю жару лишь немногие могут перенести без проблем. Облегчить состояние можно, скорректировав питьевой режим - об этом рассказала врач-диетолог Христина Никифорова в беседе с RT.

Оптимально пить в жару пить компот из ревеня или зеленых яблок без сахара и чистую воду с добавлением морской соли (1/3 чайной ложки на литр). Нельзя забывать и о чаях из трав, снимающих спазм сосудов (гибискус и пр.).

А пахта или айран с зеленью и щепоткой соли станут лучшим перекусом, добавила специалист.

Однако даже полезные напитки нельзя употреблять ледяными - достаточно лишь охладить их до 18-25 °С.

«Когда вы пьете ледяную воду, происходит рефлекторный спазм сосудов желудка и пилорического сфинктера, контролирующего выход содержимого из желудка в кишечник. В итоге жидкость не поступает в кишечник, откуда она должна всасываться», - пояснила Христина Никифорова.

Ледяное питье приносит облегчение только на время. Через 15-20 минут жажда вернется, усилившись вдвое, и терморегуляция станет еще хуже.

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