Пятая часть россиян не готова отказаться от пластиковой посуды

Из жизни

Пятая часть россиян не готова отказаться от пластиковой посуды
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Большинство россиян могут обходиться без пластиковой посуды, но почти каждый пятый не станет от нее отказываться. Такой вывод сделали аналитики портала SuperJob по итогам опроса, проведенного в начале июня.

Однозначно против пластика выступили 36% респондентов - на 3% меньше, чем год назад. Причиной снижения стали проблемы с переработкой: люди утрачивают мотивацию, не видя смысла в раздельном сборе.

45% опрошенных склоняются к экологичным альтернативам.

19% не станут отказываться от пластиковой посуды (однозначно - 4%, с большой долей вероятности - 15%). У них в аргументах отсутствие альтернативы, опять-таки проблемы с переработкой и удобство одноразовых тарелок и стаканчиков.

«Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82 и 81% соответственно). При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с ПЭТ-посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, - только 75%», - отметили в SuperJob.

В опросе приняли участие 1 600 жителей России старше 18 лет в 389 населенных пунктах.

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