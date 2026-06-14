Пятая часть россиян не готова отказаться от пластиковой посуды

Большинство россиян могут обходиться без пластиковой посуды, но почти каждый пятый не станет от нее отказываться. Такой вывод сделали аналитики портала SuperJob по итогам опроса, проведенного в начале июня.

Однозначно против пластика выступили 36% респондентов - на 3% меньше, чем год назад. Причиной снижения стали проблемы с переработкой: люди утрачивают мотивацию, не видя смысла в раздельном сборе.

45% опрошенных склоняются к экологичным альтернативам.

19% не станут отказываться от пластиковой посуды (однозначно - 4%, с большой долей вероятности - 15%). У них в аргументах отсутствие альтернативы, опять-таки проблемы с переработкой и удобство одноразовых тарелок и стаканчиков.

«Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82 и 81% соответственно). При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с ПЭТ-посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, - только 75%», - отметили в SuperJob.

В опросе приняли участие 1 600 жителей России старше 18 лет в 389 населенных пунктах.