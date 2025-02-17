В Кузнецком районе спасли попавшего в реку лосенка

В Кузнецком районе лосенок вышел на реку Суру, но не удержался на льду и упал в воду. Животное удалось спасти.
Как сообщили в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, все случилось в воскресенье, 16 февраля. На помощь копытному, попавшему в беду, пришли лесничие Кузнецкого лесничества и егеря Газспецстроя.
Благодаря слаженным действиям команд, лосенка получилось вытащить на берег. Затем его отпустили в лес.
«Огромное спасибо всем, кто принял участие в этой важной операции!» - поблагодарили в минлесхозе.
В феврале прошлого года в Кузнецке сотрудники охотуправления спасли самца косули, который забрел в микрорайон Песчанка. Копытное поймали, а затем выпустили в лес.
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