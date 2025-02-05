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Из жизни

6 февраля в Пензенской области похолодает

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В Пензенской области в ночь на четверг, 6 февраля, осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -9…-13 градусов.

Такой прогноз подготовили синоптики Приволжского УГМС. Утром вероятна переменная облачность, термометр покажет около -5 градусов.

Днем будет преимущественно без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 5-10 м/с. Температура воздуха составит -3…-6 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в Пензенскую область на смену южному циклону придет антициклон. Ветер поменяет направление на северо-восточное, в регион поступит холодный и сухой воздух. Осадки прекратятся, а морозы усилятся.

Такая погода сохранится на протяжении нескольких недель. Оттепель синоптики ожидают лишь в конце месяца.

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