Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 января

29.01.2025 | 22:00

В Пензенской области в ночь на четверг, 30 января, ожидается температура воздуха 0…-5 градусов. Существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Приволжском УГМС.

Утром будет облачно с прояснениями, термометр покажет 0…-1. Днем преимущественно без осадков, воздух может прогреться до +4 градусов. Порывы юго-западного ветра достигнут 6-11 м/с.

30 января в народном календаре - Антон-перезимник. По приметам, если небо в этот день заволокло тучами, то скоро нагрянет метель. Теплая погода 30-го числа означала, что в ближайшее время похолодает.

Ранее синоптики Приволжского УГМС сообщили, что в Пензенской области на последней неделе января температура останется повышенной. Так скажется влияние теплого и влажного воздуха с Атлантики.

Вероятно, морозы вернутся в регион только в конце первой декады февраля.