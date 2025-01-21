Житель Спасска въехал в машину ГАИ с включенными спецсигналами

Суд оштрафовал жителя Спасска, который въехал в автомобиль Госавтоинспекции.
ДТП случилось 30 октября 2024 года в 9:20. На 469-м километре трассы М-5 водитель не уступил дорогу спецтранспорту.
Машина ГАИ ехала с включенными проблесковыми маячками - красным и синим - и звуковым сигналом. Тем не менее автовладелец пренебрег обязанностью предоставить ей преимущество в движении и в итоге допустил столкновение.
Мировой судья оштрафовал виновника аварии на 3 000 рублей. Защитник автовладельца не согласился с постановлением и подал жалобу в Спасский районный суд.
Однако служители Фемиды, изучив материалы дела, пришли к выводу, что постановление мотивированное и обоснованное. Защитнику отказано в удовлетворении жалобы, сообщили в Спасском районном суде.
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