Врио главы Пензы Олега Денисова сфотографировали в иордани

19.01.2025 | 13:12

Временно исполняющий обязанности главы Пензы Олег Денисов в ночь на воскресенье, 19 января, окунулся в иордань на Старой Суре вместе с другими горожанами.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Денисов добавил, что в свое время он «заныривал» в Мурманске, Североморске, Сердобске, в Пензе на КПД и в Ахунах.

«Бодрость, легкость, благодать. Понимаю и немного завидую «моржам». У них всегда, всю зиму, постоянно так», - написал Олег Денисов.

К посту он прикрепил фотографии, сделанные у купели.

Ранее в региональном ГУ МЧС России отчитались, что крещенская ночь в официальных местах купаний прошла без происшествий.