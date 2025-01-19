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Из жизни

Врио главы Пензы Олега Денисова сфотографировали в иордани

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Временно исполняющий обязанности главы Пензы Олег Денисов в ночь на воскресенье, 19 января, окунулся в иордань на Старой Суре вместе с другими горожанами.

Об этом чиновник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Денисов добавил, что в свое время он «заныривал» в Мурманске, Североморске, Сердобске, в Пензе на КПД и в Ахунах.

«Бодрость, легкость, благодать. Понимаю и немного завидую «моржам». У них всегда, всю зиму, постоянно так», - написал Олег Денисов.

Врио главы Пензы Олега Денисова сфотографировали в иордани

К посту он прикрепил фотографии, сделанные у купели.

Врио главы Пензы Олега Денисова сфотографировали в иордани

Ранее в региональном ГУ МЧС России отчитались, что крещенская ночь в официальных местах купаний прошла без происшествий.

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Источник — фото со страницы Олега Денисова
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