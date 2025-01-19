Спасатели подвели итоги крещенской ночи в Пензенской области

19.01.2025 | 09:32

В Пензенской области в ночь на воскресенье, 19 января, в официальных местах крещенских купаний не зарегистрировали происшествий. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В местах купания было организовано дежурство спасателей, медиков, полиции, представителей органов местного самоуправления и других служб», - добавили в ведомстве.

В Пензе официально можно было окунуться только в иордань на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова). В местах, где предполагалось своевольное купание, организовали дежурство.

Кроме того, в областном центре в крещенскую ночь задействовали сотрудников ОМОН и вневедомственной охраны, а также полиции. Маршруты патрулирования максимально приблизили к местам проведения православных богослужений.

«Для оперативного реагирования на сообщения о преступлениях и происшествиях организован круглосуточный мониторинг состояния обстановки», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.