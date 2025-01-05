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Из жизни

В Лунинском районе женщине помогли выбраться из снежного плена

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Сотрудники Госавтоинспекции не перестают приходить на выручку автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Очередной случай произошел на дороге Лунино - Исса: помощь потребовалась женщине-водителю, застрявшей на обочине в снегу.

Инспекторы во время патрулирования территории заметили машину с включенной аварийной сигнализацией.

«Водитель пояснила, что в снегопад не справилась с управлением и автомобиль увяз в снегу. Попытки выехать самостоятельно оказались безуспешными», - рассказали в управлении ГАИ УМВД России по области.

Вместе с неравнодушными очевидцами полицейские вытянули транспорт на дорогу, и женщина смогла уехать.

«Уважаемые участники дорожного движения! Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе дорожно-транспортное происшествие, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или обратитесь в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили в ГАИ.

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Источник — фото и видео областной ГАИ
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