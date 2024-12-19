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Из жизни

В Пензе многодетной семье подарили микроавтобус

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Многодетная семья из Пензы получила 13-местный микроавтобус «Газель». Супруги Беляевы воспитывают 11 мальчиков и девочек. Ключи от автомобиля им вручили в филармонии на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов Года семьи.

Указом Президента РФ Беляевы удостоены государственной награды «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

«Чем замечательна эта семья? Дети постарше учатся в колледже, помладше - в школе. Но самое интересное - каждый из них играет на музыкальном инструменте. А 11 детей во главе с родителями - целый оркестр. У Беляевых был 7-местный автомобиль, но все в него не помещаются. Поэтому было принято решение подарить более вместительное транспортное средство», - рассказал председатель областного правительства Николай Симонов.

В Пензе многодетной семье подарили микроавтобус

Многодетные родители поблагодарили за помощь, отметив, что теперь смогут отправляться в поездки полным составом.

«Это многое значит для нас. Ежедневно нужно возить детей в школу, музыкальную, в детсад, поликлинику. Машина побольше была нам жизненно необходима», - процитировала Дарью Беляеву пресс-служба регионального минтруда.

Ранее министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан уточнил, что самая большая семья в Пензенской области насчитывает 11 детей. Они все родные, в их числе нет приемных. В 2024-м 10-й ребенок появился в 5 пензенских семьях, 9-й - в 3, 8-й - в 5, 7-й - в 20.

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Источник — фото областного минтруда
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