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Общество

Названо число детей в самой большой семье Пензенской области

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В Пензенской области за последние 2-3 года стало на 500 многодетных семей больше. Об этом рассказал глава регионального минтруда Алексей Качан во время прямого эфира, организованного ЦУР.

В 2024-м 10-й ребенок появился в 5 пензенских семьях, 9-й - в 3, 8-й - в 5, а 7-й - в 20. Сейчас самая большая семья региона насчитывает 11 детей. Они все родные, в их числе нет приемных.

Алексей Качан отметил, что в настоящее время многодетные родители получают удостоверения. Параллельно с этим создается реестр таких семей.

Он необходим для детального учета: где именно живут пензенцы, где учатся дети, воспитываются одним родителем или двумя, каково количество многодетных семей в том или ином муниципальном округе.

Алексей Качан добавил, что реестр поможет в более эффективном оказании мер поддержки этой категории граждан.

Выдачу удостоверений, как и создание реестра, планируют завершить к концу года.

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