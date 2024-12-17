В Пензенском районе водитель фуры оказался заложником на трассе

17.12.2024 | 18:44

В Пензенском районе сотрудники ДПС помогли водителю автомобиля Scania с полуприцепом, который застрял на трассе Тамбов - Пенза.

Мужчина ехал из Ульяновска в Липецк, но на 255-м километре, вблизи села Ермоловка, кончилось топливо и машина встала. Шофер успел лишь съехать на обочину. Световые приборы отключились, на улице стемнело, оставаться на трассе было крайне опасно.

Во время вечернего объезда инспекторы заметили фуру и подъехали к ней.

«Они обозначили место остановки транспортного средства патрульным автомобилем с включенными проблесковыми маяками, после чего водителю оперативно оказали помощь в доставке топлива с ближайшей автозаправочной станции», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Автомобилистам еще раз напомнили, что личный состав ведомства ориентирован на оказание помощи всем участникам дорожного движения. О происшествии можно рассказать по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102.