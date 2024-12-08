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Из жизни

Молодой житель Белинского района изменился ради машины

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24-летний житель Белинского района не хотел гасить кредит, однако сделал это в страхе, что отец останется без машины.

Молодой человек задолжал около 30 000 рублей, но не отдавал деньги банку, а тратил их на развлечения. Тогда в дело вмешались судебные приставы.

«В рамках исполнительного производства сотрудники службы установили, что за должником зарегистрирован автомобиль марки «Лада-Калина» 2011 года выпуска, который фактически использовался его отцом», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Прибыв к месту, где была припаркована машина, пристав встретил родителя молодого человека и, рассказав о долге, сообщил, что авто придется арестовать и изъять для дальнейшей реализации в счет погашения.

«Понимая серьезность положения, сразу же появился должник, который незамедлительно оплатил всю сумму задолженности, включая исполнительский сбор», - отметили в УФССП.

Ранее в Заречном красивая жизнь едва не стоила горожанину квартиры. Он уклонялся от уплаты кредитов и избегал контактов с приставами, за что получил ценный урок.

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