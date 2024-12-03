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Из жизни

Красивая жизнь едва не стоила зареченцу квартиры

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Зареченец набрал кредитов ради красивой жизни, но решил не возвращать деньги в банк. Он уклонялся от уплаты и избегал контактов с приставами, за что получил ценный урок.

Когда долг местного жителя превысил 2 000 000 рублей, пристав-исполнитель установил, что тот владеет недвижимостью, и незамедлительно наложил на нее арест.

«Осознавая, что ситуация выходит из-под контроля, мужчина понял, что спокойная жизнь без долгов и возможность остаться в своей квартире гораздо привлекательнее сложившейся перспективы», - отметили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Мужчина нашел всю сумму и полностью погасил задолженность, включая исполнительский сбор.

Ранее в Лунинском районе местного жителя арестовали из-за долга перед дочерью.

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