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Из жизни

Пристав вызвал эвакуатор, чтобы поймать должницу

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В Пензенском районе судебный пристав вынужден был применить нестандартный подход, чтобы встретиться с должницей.

Женщина игнорировала уплату налогов и задолжала более 50 000 рублей. На звонки судебных приставов она не отвечала и всячески уклонялась от личных встреч.

Пытаясь найти способ воздействия на женщину, пристав установил, что на нее зарегистрирован автомобиль ВАЗ-2121. Изучив сайт «Юла», служитель закона узнал, что машина используется для оказания услуг эвакуации.

В объявлении был указан и контактный номер. Пристав набрал его, связался со все время ускользавшей должницей и заказал эвакуатор.

Когда женщина прибыла в назначенное место, ее уже поджидали судебные приставы.

«Осознав всю серьезность ситуации и опасаясь дальнейших последствий, гражданка полностью погасила свою задолженность, включая исполнительский сбор», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

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