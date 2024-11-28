Пристав вызвал эвакуатор, чтобы поймать должницу

В Пензенском районе судебный пристав вынужден был применить нестандартный подход, чтобы встретиться с должницей.
Женщина игнорировала уплату налогов и задолжала более 50 000 рублей. На звонки судебных приставов она не отвечала и всячески уклонялась от личных встреч.
Пытаясь найти способ воздействия на женщину, пристав установил, что на нее зарегистрирован автомобиль ВАЗ-2121. Изучив сайт «Юла», служитель закона узнал, что машина используется для оказания услуг эвакуации.
В объявлении был указан и контактный номер. Пристав набрал его, связался со все время ускользавшей должницей и заказал эвакуатор.
Когда женщина прибыла в назначенное место, ее уже поджидали судебные приставы.
«Осознав всю серьезность ситуации и опасаясь дальнейших последствий, гражданка полностью погасила свою задолженность, включая исполнительский сбор», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀