Вадим Супиков помог пензенцам обезопасить детскую площадку

27.11.2024 | 09:32

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности оказал помощь в благоустройстве детской площадки на улице Верещагина в Пензе.

Местные жители обратились к нему с просьбой о содействии.

Горожане рассказали, что на детской площадке в их дворе есть аварийные деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья детей. Риск возрастает при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, обильном снеге.

Вадим Супиков оперативно отреагировал, подключив городское управление ЖКХ. Все необходимые работы на площадке выполнены.

Избиратели поблагодарили депутата за быстрое решение проблемного вопроса.