Вадим Супиков помог пензенцам обезопасить детскую площадку

Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков в рамках депутатской деятельности оказал помощь в благоустройстве детской площадки на улице Верещагина в Пензе.
Местные жители обратились к нему с просьбой о содействии.
Горожане рассказали, что на детской площадке в их дворе есть аварийные деревья, представляющие опасность для жизни и здоровья детей. Риск возрастает при неблагоприятных погодных условиях: сильном ветре, обильном снеге.
Вадим Супиков оперативно отреагировал, подключив городское управление ЖКХ. Все необходимые работы на площадке выполнены.
Избиратели поблагодарили депутата за быстрое решение проблемного вопроса.
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