С Московской убрали остатки забора, возмущавшего пензенцев

19.11.2024 | 14:40

Металлическое ограждение наверху улицы Московской в Пензе снесли полностью и, по-видимому, окончательно.

Забор на вымощенной камнем дорожке появился 5 октября. Как пояснили устанавливавшие его рабочие, таково распоряжение администрации города.

Преграда, неожиданно возникшая на пути, вызвала возмущение горожан: вокруг не осталось ни одного спуска без лестничных маршей. Мамам с колясками приходилось делать крюк - идти мимо епархии и спускаться на Московскую по улице Карла Маркса.

Гневные призывы пензенцев снести металлическую конструкцию увенчались успехом. В субботу, 16 ноября, одна секция - та самая, которая разделяла дорожку в сквере и Московскую, - была демонтирована.

Но этого оказалось недостаточно. По мнению горожан, остальные секции тоже были лишними, поскольку ни практического, ни эстетического значения не имели.

«Частично снесли? Четыре пролета все-таки для красоты оставили?», «Остатки газон ограждают?», «Какая красота от оставленного забора? Память глупости?» - делились читатели телеграм-канала PenzaInform.

Теперь одно из любимых мест отдыха и прогулок пензенцев приобрело первоначальный вид.