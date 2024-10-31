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Из жизни

Жителей ул. Кижеватова заставили заплатить за утечку из трубы

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Суд защитил права собственников квартиры на улице Кижеватова в Пензе, после того как их ванная комната оказалась повреждена из-за соседей.

В январе 2023 года хозяин жилья обнаружил, что с потолка и стен в ванной капает вода. Как оказалось, произошла утечка из трубы ГВС в квартире, расположенной этажом выше.

Плитка в ванной пензенца деформировалась и отслоилась от двух стен. Он предъявил претензии виновникам залива, но соседи в добровольном порядке возместить ущерб отказались.

Жителей ул. Кижеватова заставили заплатить за утечку из трубы

Собственники поврежденной квартиры обратились в Первомайский районный суд. Тот пришел к выводу, что причиной залива стало бездействие ответчиков, не обеспечивших безопасное состояние своего имущества. Их обязали выплатить соседям снизу более 86 000 рублей - возмещение материального ущерба, стоимость экспертизы, госпошлину.

«Решение суда первой инстанции Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда признала законным и обоснованным», - сообщили в областном суде.

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Источник — фото предоставлено областным судом
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