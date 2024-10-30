Житель Неверкина изменил стратегию поведения после ареста «Гранты»

Житель села Неверкино задолжал более 400 000 рублей налоговых сборов. Мужчина не считал себя обязанным отдавать деньги и скрывался от закона.
Он сменил место жительства и всячески избегал встреч с сотрудниками службы судебных приставов.
Однако служители закона все же нашли его.
«Судебным приставом в ходе разыскных мероприятий было установлено, что на мужчину зарегистрирован автомобиль марки «Лада-Гранта», на который незамедлительно был наложен арест», - сообщили в УФССП по Пензенской области.
Сельчанину вручили требование об изъятии «ласточки» и передаче ее на продажу в счет погашения долга. Это образумило мужчину.
Всего за несколько часов он нашел деньги и полностью погасил свой долг, включая исполнительский сбор.
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