В Сурске в объектив видеокамеры попал бактриан

24.10.2024 | 11:38

Экзотическое для Пензенской области животное обитает в городе Сурске Городищенского района. Фото выложено в местном телеграм-канале.

«Вместе с овечками в объектив камеры попал верблюд. Свой среди чужих!» - написал автор.

«Откуда он там?», «Что у вас там происходит в Сурске?» - изумились комментаторы.

Один из них в шутку предположил, что «корабль пустыни» завезли мигранты.

Бактриан (так называют двугорбого верблюда) - обитатель степей и полупустынь. Это распространенное домашнее животное в Центральной Азии, Монголии, Китае. В России его активно используют в Астраханской области, Забайкалье, на Алтае, в Калмыкии и Тыве.