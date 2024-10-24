В Сурске в объектив видеокамеры попал бактриан

Экзотическое для Пензенской области животное обитает в городе Сурске Городищенского района. Фото выложено в местном телеграм-канале.
«Вместе с овечками в объектив камеры попал верблюд. Свой среди чужих!» - написал автор.
«Откуда он там?», «Что у вас там происходит в Сурске?» - изумились комментаторы.
Один из них в шутку предположил, что «корабль пустыни» завезли мигранты.
Бактриан (так называют двугорбого верблюда) - обитатель степей и полупустынь. Это распространенное домашнее животное в Центральной Азии, Монголии, Китае. В России его активно используют в Астраханской области, Забайкалье, на Алтае, в Калмыкии и Тыве.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀