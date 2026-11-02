У гимназии № 53 на улице Попова снова планируют ставить ограждение

Из жизни

У гимназии № 53 на улице Попова снова планируют ставить ограждение
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Вдоль проезжей части на улице Попова в Пензе, у гимназии № 53, снова появится ограждение. Чтобы установить его, рабочие уже демонтировали часть плитки на тротуаре.

У гимназии № 53 на улице Попова снова планируют ставить ограждение У гимназии № 53 на улице Попова снова планируют ставить ограждение

Ограждение появится здесь не впервые. Старое снесли в марте 2024 года, ссылаясь на то, что некоторые элементы конструкции пришли в негодность.

После этого горожане писали в соцсетях, что забор вдоль проезжей части у гимназии необходим. Он не позволит детям нарушать правила и переходить дорогу в неположенном месте, игнорируя оборудованную зебру.

Осенью 2024-го в Управлении ЖКХ г. Пензы заявляли, что рассмотрят возможность установки нового ограждения на улице Попова в 2025 году.

Однако до дела дошло только осенью 2026-го. Новое ограждение, судя по началу работ, расположат чуть дальше от проезжей части.

У гимназии № 53 на улице Попова снова планируют ставить ограждение

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