Пензенцы попросили отремонтировать светофор у гимназии № 13

Жители микрорайона Арбеково рассказали о том, что на улице Ладожской, у гимназии № 13, перестал работать светофор.
Регулировщик выключен уже несколько дней. Помимо гимназии, рядом с переходом расположена школа № 57.
«У гимназии № 13 не работает светофор уже неделю. Машин много. Чего ждут? Трагедии?» - возмутилась в телеграм-канале PenzaInform подписчица Юлия.
Горожане рассказали, что не все водители пропускают пешеходов, участок дороги загружен.
«Очень опасно детям переходить дорогу утром, в пересменку и вообще всем жителям района. Посодействуйте, чтобы светофор включили», - попросил на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» пензенец.
По состоянию на вторник, 22 октября, регулировщик все еще не функционировал. Согласно ответу представителя управления ЖКХ города, исправить ситуацию должны действия на подстанции.
«После замены автоматического выключателя в трансформаторной подстанции (ТП) силами АО ПГЭС работа светофора будет восстановлена», - написал представитель управления.
Срок он не обозначил.
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