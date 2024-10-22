Пензенцы попросили отремонтировать светофор у гимназии № 13

22.10.2024 | 12:30

Жители микрорайона Арбеково рассказали о том, что на улице Ладожской, у гимназии № 13, перестал работать светофор.

Регулировщик выключен уже несколько дней. Помимо гимназии, рядом с переходом расположена школа № 57.

«У гимназии № 13 не работает светофор уже неделю. Машин много. Чего ждут? Трагедии?» - возмутилась в телеграм-канале PenzaInform подписчица Юлия.

Горожане рассказали, что не все водители пропускают пешеходов, участок дороги загружен.

«Очень опасно детям переходить дорогу утром, в пересменку и вообще всем жителям района. Посодействуйте, чтобы светофор включили», - попросил на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте» пензенец.

По состоянию на вторник, 22 октября, регулировщик все еще не функционировал. Согласно ответу представителя управления ЖКХ города, исправить ситуацию должны действия на подстанции.

«После замены автоматического выключателя в трансформаторной подстанции (ТП) силами АО ПГЭС работа светофора будет восстановлена», - написал представитель управления.

Срок он не обозначил.