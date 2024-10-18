Пензячке пришлось добиваться жизненно необходимого лекарства

18.10.2024 | 19:08

В Пензе 42-летняя женщина, инвалид III группы, долго не могла получить жизненно необходимое лекарство в поликлинике. Восстановить справедливость удалось только после вмешательства прокуратуры.

Пензячка страдает ревматоидным полиартритом и должна принимать лекарство из перечня ЖНВЛП. Однако в ГБУЗ «Городская поликлиника» препаратом женщину не обеспечили, не включив его в заявку в региональный минздрав.

Лекарство стоит около 50 000 рублей, самостоятельно купить его горожанка не может.

Главному врачу поликлиники внесли представление.

«Необходимый лекарственный препарат пациентке выдан», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Ранее в Сердобске медики игнорировали потребности 3-летнего мальчика. Он нуждается в постоянной гормональной терапии, для чего ему необходим «Флудрокортизон». Препарат полагается малышу бесплатно в рамках льготного обеспечения, однако получить его в ЦРБ имени А. И. Настина оказалось сложно.