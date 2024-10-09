Пензенец уплатил полмиллиона штрафов, чтобы не лишиться машины

09.10.2024 | 19:45

Более 500 тысяч рублей задолжал житель Пензы по налоговым платежам и штрафам в ГАИ. Расстаться с деньгами он не спешил. Мужчина всячески избегал встречи с людьми в форме судебных приставов и не раз менял место жительства.

Тогда сотрудник службы направил запрос в ГАИ. Оказалось, что за должником зарегистрирован автомобиль SsangYong Actyon.

На машину немедленно наложили запрет на совершение регистрационных действий и объявили ее в розыск. В итоге автомобиль был найден и арестован.

«Должник верно расставил приоритеты: в тот же день он погасил задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Ранее 29-летний пензенец едва не лишился автомобиля Toyota RAV4 из-за неуплаты штрафов за административные нарушения. Вспомнить о долгах его также заставили приставы.