Пензенскому подростку помогли с квартирой после смерти матери

19.09.2024 | 17:58

Уполномоченному по правам ребенка Елене Столяровой удалось защитить права мальчика, переданного под опеку в пензенскую семью. Сопровождение велось на протяжении 2 лет.

Когда-то дед подарил внуку однокомнатную квартиру в другом регионе, в ней тот поселился вместе с матерью, которая вела асоциальный образ жизни.

Через некоторое время женщину лишили родительских прав, изъяв у нее ребенка. Мальчика сначала поместили в государственное учреждение для детей-сирот, а затем передали опекунам из Пензы.

Мать осталась в квартире и, пока жила, превратила ее в непригодное помещение: исчезли сантехника и батареи, из-за долгов отключили воду и электричество. Вскоре женщина умерла.

Пензенская семья узнала, что у ребенка в собственности есть квадратные метры, и обратилась за помощью к детскому омбудсмену Елене Столяровой. Ей удалось организовать ремонт помещений и значительно снизить сумму задолженности по ЖКУ.

«Имущественные права подростка защищены», - отметила уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте» 19 сентября.