Оленьи кровососки атакуют посетителей пензенского парка

17.09.2024 | 20:56

Лосиные мухи, или оленьи кровососки, как их еще называют, атакуют не только посетителей леса и жителей Заречного, но и тех, кто мирно прогуливается по пензенским паркам.

«Дожили, лосиные мухи уже в парке Белинского нападают на людей - только что снял с себя одну... Совсем озверели!» - написал 16 сентября на своей странице во «ВКонтакте» председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

Энтомолог рассказал, что эти насекомые - эктопаразиты, самцы и самки питаются кровью теплокровных животных.

«Основные хозяева оленьей кровососки в пензенских в лесах - косули, лоси, олени, кабаны... Могут нападать и на домашний скот...» - уточнил Олег Полумордвинов.

Обсуждая его посты на эту тему, пользователи отметили, что тоже сталкивались с лосиными мухами. Люди конкретизировали: в особенности эти шустрые насекомые лезут человеку в голову, волосы, поймать их крайне сложно. Кроме того, паразиты являются переносчиками боррелиоза наравне с клещами.