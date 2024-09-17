Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Оленьи кровососки атакуют посетителей пензенского парка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Лосиные мухи, или оленьи кровососки, как их еще называют, атакуют не только посетителей леса и жителей Заречного, но и тех, кто мирно прогуливается по пензенским паркам.

«Дожили, лосиные мухи уже в парке Белинского нападают на людей - только что снял с себя одну... Совсем озверели!» - написал 16 сентября на своей странице во «ВКонтакте» председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

Энтомолог рассказал, что эти насекомые - эктопаразиты, самцы и самки питаются кровью теплокровных животных.

«Основные хозяева оленьей кровососки в пензенских в лесах - косули, лоси, олени, кабаны... Могут нападать и на домашний скот...» - уточнил Олег Полумордвинов.

Обсуждая его посты на эту тему, пользователи отметили, что тоже сталкивались с лосиными мухами. Люди конкретизировали: в особенности эти шустрые насекомые лезут человеку в голову, волосы, поймать их крайне сложно. Кроме того, паразиты являются переносчиками боррелиоза наравне с клещами.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте