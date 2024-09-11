В Пензе пациентке детской больницы потребовалась помощь спасателей

11.09.2024 | 11:52

В Пензе во вторник, 10 сентября, юной пациентке детской областной больницы на улице Бекешской потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службы ГБУ «ППСЦ», в 12:50 поступил звонок от врача учреждения. Он рассказал, что девочка плохо себя чувствует, у нее опух палец, и его сжимает кольцо.

Спасатели прибыли с набором слесарных инструментов и гравером. Украшение сняли.

Детям в Пензенской области часто требуется помощь взрослых. Ранее в Заре собственный велосипед превратился в капкан для юной местной жительницы. Ее нога застряла между колесом и вилкой.

До этого в Пензе другая девочка засунула палец в дверной замок и не смогла вытащить обратно.