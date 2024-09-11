Сетевое издание|18+|Среда|11 сен 2024|15:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе пациентке детской больницы потребовалась помощь спасателей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе во вторник, 10 сентября, юной пациентке детской областной больницы на улице Бекешской потребовалась помощь спасателей.

По данным пресс-службы ГБУ «ППСЦ», в 12:50 поступил звонок от врача учреждения. Он рассказал, что девочка плохо себя чувствует, у нее опух палец, и его сжимает кольцо.

Спасатели прибыли с набором слесарных инструментов и гравером. Украшение сняли.

Детям в Пензенской области часто требуется помощь взрослых. Ранее в Заре собственный велосипед превратился в капкан для юной местной жительницы. Ее нога застряла между колесом и вилкой.

До этого в Пензе другая девочка засунула палец в дверной замок и не смогла вытащить обратно.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте