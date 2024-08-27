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Происшествия

В Пензе нога 10-летней девочки застряла в велосипеде

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В понедельник, 26 августа, для юной жительницы пензенского микрорайона Заря собственный велосипед превратился в капкан. Нога девочки застряла между колесом и вилкой.

Мать маленькой велосипедистки позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и объяснила ситуацию. Спасатели немедленно прибыли по адресу.

«С помощью слесарного инструмента они освободили ногу девочки. Медицинская помощь ей не потребовалась», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

Пензенские спасатели нередко приходят на помощь детям. 14 июля 10-летняя девочка засунула палец в дверной замок и не смогла вытащить обратно. Специалисты вместе с сотрудниками скорой помощи аккуратно извлекли его наружу.

Днем раньше 8-летняя девочка оказалась заложницей детской площадки: у нее в качелях застряла нога. Профессионалы освободили ребенка с помощью гидравлического инструмента и срезали травмирующие элементы.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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