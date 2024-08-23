Житель Каменского района украл у государства 350 000 рублей

23.08.2024 | 21:04

Житель Каменского района украл у государства сотни тысяч рублей. Он получил деньги на создание бизнеса, но не стал им заниматься.

Мужчина заключил контракт с местным управлением соцзащиты населения, предоставив бизнес-план по столярным работам.

На покупку оборудование местному жителю дали 350 000 рублей. Однако полученные деньги он потратил на личные нужды.

Когда правда раскрылась, мужчина признал вину и раскаялся.

Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых - наличие детей, в том числе дочери-инвалида, и вынес приговор: 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на весь период.

Деньги, выданные на развитие бизнеса, гражданин обязан вернуть государству, сообщили в Каменском городском суде.

Ранее в Наровчатском районе депутат купил несуществующих коров. Он также получил 350 000 рублей от государства и потратил на личные нужды. Когда пришло время подтвердить выполнение соцконтракта, предприниматель привез в управление фиктивные кассовый и товарный чеки.