Назван срок перекрытия улиц Московской и Карла Маркса

22.08.2024 | 10:55

В Пензе водители, поднимающиеся по улице Карла Маркса от Кирова или, напротив, спускающиеся от Володарского, вынуждены разворачиваться, не доезжая пересечения с Московской.

А пензенцы и гости города, гуляющие по главной пешеходной улице областного центра, огибают неожиданное препятствие, возникшее у них на пути.

Перекресток обнесен металлическим забором, на котором закреплены знаки «Дорожные работы» и «Проезд запрещен». В центре - огромная яма, рядом лежат трубы и запорная арматура.

Как пояснили сетевому изданию «ПензаИнформ», в этом месте 19 августа начался ремонт теплосетей.

В объявлении, размещенном на ограждении, назван срок его завершения - 31-е число. Но в ресурсоснабжающей организации планируют закончить работы 25-го.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтом теплотрассы с четверга, 22 августа, закрыт для транспорта участок улицы Рахманинова. Работы планируют завершить 29-го числа.