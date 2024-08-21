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Общество

В Пензе закроют для движения участок на ул. Рахманинова

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В Пензе будут ремонтировать теплотрассу на улице Рахманинова. В связи с этим участок проезжей части закроют для транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Отрезок дороги в районе дома № 42, рядом с пересечением с 6-м проездом Пестеля, перекроют с 8:00 четверга, 22 августа.

Ремонт планируют завершить до 24:00 29-го числа.

В Пензе закроют для движения участок на ул. Рахманинова

Автолюбителям порекомендовали заранее ознакомиться с временной схемой движения и выстраивать свой маршрут.

Ранее стало известно, что проезд для автомобилистов закрыт на участке улицы Краснова (у дома № 119). Там тоже ремонтируют теплотрассу. Ограничение начало действовать в 8:00 21 августа.

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Источник — фото 2 администрации Пензы
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