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Из жизни

20 августа пензенцев ждет жара до +31 градуса

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Во вторник, 20 августа, пензенцев ждет жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Согласно данным синоптиков, столбики термометров ночью покажут +11...+16 градусов, а днем поднимутся до отметок +26...+31.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 13 м/с. Ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза.

Ранее синоптики рассказали, что грядущая жара будет короткой, уже в среду подует северный ветер, а температурный режим начнет понижаться.

20 августа в народном календаре - день Марины-Пимены. Считалось, что утренняя радуга к осадкам, а туман - к хорошей погоде.

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