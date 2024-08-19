Сетевое издание|18+|Понедельник|19 авг 2024|16:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Жара в Пензенской области не задержится надолго

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на текущей рабочей неделе смену погодных условий.

Из летних высоких температур жителей региона за краткий срок перенесет в более низкие.

«Причина тому - прохождение холодного атмосферного фронта. И если завтра еще на улице будет жарко и в отдельных районах кратковременные грозовые дожди, то уже в среду подует северный ветер, осадки прекратятся и температурный режим понизится», - пояснили специалисты.

Во вторник, 20-го числа, днем ожидается до +30…+31 градуса, но в среду уже будет +25 и дождь. Ночная температура в эти дни составит +15…+17.

В ночь на четверг термометр покажет +9…+11 градусов. Днем ожидается +24. В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают +14…+16 ночью, +23…+27 в светлое время суток и осадки.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте