Жара в Пензенской области не задержится надолго

19.08.2024 | 14:10

Синоптики Приволжского УГМС прогнозируют на текущей рабочей неделе смену погодных условий.

Из летних высоких температур жителей региона за краткий срок перенесет в более низкие.

«Причина тому - прохождение холодного атмосферного фронта. И если завтра еще на улице будет жарко и в отдельных районах кратковременные грозовые дожди, то уже в среду подует северный ветер, осадки прекратятся и температурный режим понизится», - пояснили специалисты.

Во вторник, 20-го числа, днем ожидается до +30…+31 градуса, но в среду уже будет +25 и дождь. Ночная температура в эти дни составит +15…+17.

В ночь на четверг термометр покажет +9…+11 градусов. Днем ожидается +24. В пятницу, субботу и воскресенье синоптики обещают +14…+16 ночью, +23…+27 в светлое время суток и осадки.