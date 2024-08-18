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Из жизни

Пензячку задели слова москвичей о родном аэропорте

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Пензенцы в соцсетях продолжают сокрушаться о том, что багаж прилетевшим пассажирам в аэропорту выдают на улице. Они считают это позором.

Вопрос на странице губернатора в соцсети «Одноклассники» затронула пензячка Елена.

«Я тоже за развитие туризма в Пензенской области. У нас реально есть чем заинтересовать туристов. Но наш аэропорт! Давайте уже с ним что-то делать, пожалуйста!!! Это же позор. В мае был рейс из Москвы, нам выдавали багаж прямо на улице. Прилетающие из Москвы жестко шутили на эту тему, а мне было обидно за мой родной аэропорт. Я объяснила этим шутникам, что, если не нравится получать багаж на улице, есть вариант получить в вокзале. Но! Для этого надо пройти рамку, зайти в зал, где уже идет регистрация на рейс в Москву и принимается багаж на этот рейс. А тут мы, прилетевшие со своими чемоданами», - написала женщина.

На ее обращение отреагировал представитель регионального правительства. Он сообщил, что в пензенский аэропорт прилетают суда, рассчитанные на 100-174 пассажира, а пропускная способность аэровокзала - 100 пассажиров в час.

«Время технического обслуживания от посадки до взлета составляет 35 минут. Начало рейса осуществляется из аэропортов назначения в Пензу, в связи с этим регистрация пассажиров на рейс начинается до прибытия воздушных судов. Согласно требованиям транспортной безопасности пассажиропотоки должны быть разведены с целью исключения их пересечения в «чистой зоне», поэтому прибывающие пассажиры выходят с территории перрона на привокзальную площадь», - написал представитель правительства.

Он добавил, что при выдаче багажа из автомобиля задержка практически отсутствует. Если бы чемоданы и сумки пассажиры получали в здании аэропорта, то задержка составила бы от 40 минут до 1 часа, при этом возникла бы давка.

«На данный момент правительство Пензенской области проводит работу по изысканию возможности строительства нового аэровокзала», - отмечается в заключение.

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