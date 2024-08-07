Жителей Дальнего Арбекова терзают туалеты на конечной автобусов

07.08.2024 | 20:13

Жители микрорайоне Дальнее Арбеково просят перенести туалеты на конечной общественного транспорта, у ТЦ «Застава», в другое место и привести территорию в порядок.

Просьбу изложили в группе «Пенза Решения» соцсети «ВКонтакте».

«Данные туалеты, точнее две кабинки, находятся в плачевном состоянии, от них идет вонь и полная антисанитария», - пожаловался автор поста.

По его словам, периодически случается так, что двери в кабинки не закрываются, поэтому водители и кондукторы, для которых туалеты и предназначены, вынуждены справлять нужду у всех на глазах.

Кроме того, рядом с кабинками поставили контейнер для сбора мусора. Он часто переполнен, бытовые отходы разносит по территории. Неприятный запах терзает местных жителей.

«Как долго будет мучиться народ, который ходит мимо с колясками в ТЦ? И как долго будут мучиться водители и кондукторы?» - задал вопрос автор поста.

На обращение отреагировал представитель управления ЖКХ Пензы.

«В настоящее время не планируется перенос остановочного пункта и туалетов для персонала перевозчиков общественного транспорта», - сообщил он.

Представитель управления добавил, что перевозчика попросят привести туалеты в «надлежащее санитарное состояние».

Сортиры для водителей и кондукторов общественного транспорта на конечных остановках часто являются предметом жалоб пензенцев. Так, в декабре 2022-го жительница областного центра Ольга М. заявила, что водители на конечной рядом с аэропортом справляют нужду в зеленой зоне, а не в кабинках. «Елки скоро рухнут», - отметила женщина.